Il Giorno e la Storia in cui Fausto Coppi trionfa al Tour de France

In tv: 'Il Giorno e la Storia', in onda lunedì 24 luglio su Rai Storia.

"E' il 24 luglio 1949 quando Fausto Coppi trionfa al Tour de France davanti a Gino Bartali. Lo ricorda 'Il Giorno e la Storia' - viene comunicato della tv di Stato -, in onda lunedì 24 luglio alle 00.00, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia."

"È il primo corridore nella storia del ciclismo a vincere Giro d'Italia e Tour de France nello stesso anno. Una vittoria che segna per Coppi la definitiva consacrazione internazionale. Al Giro compie quella che resterà la sua impresa più celebre: arriva con 12 minuti di anticipo dopo 192 chilometri di fuga solitaria nella tappa Cuneo-Pinerolo. Quel giorno Dino Buzzati scrive: 'Non rivedremo più che due corridori fino alla fine - segnalano infine dalla Rai -, il fuggiasco e l'inseguitore, due eroi che si disputano il regno'."