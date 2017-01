Il Giorno e la Storia di Papa Giovanni Paolo II a Cuba

"Il 21 gennaio 1998 inizia la visita di Giovanni Paolo II a Cuba. Il Papa così contraccambia la visita che Fidel Castro ha compiuto due anni prima, durante l'incontro mondiale della Fao di Roma" viene riportato in un comunicato dalla Rai.



"Lo racconta 'Il Giorno e la Storia', in onda sabato 21 gennaio alle 00.10 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia. Prima dell'arrivo del Papa a Cuba, Castro libera 106 detenuti, di una lista di 260, consegnatagli dal cardinale segretario di stato vaticano Angelo Sodano" prosegue la tv di Stato.



"Fidel Castro riceve il Papa a Cuba con tutti gli onori e rinuncia per la prima volta di indossare la divisa militare - si continua infine -, per una più sobria giacca e cravatta. Dalla data della visita di Giovanni Paolo II a Cuba, nell'isola si festeggiano sia il Natale che la Pasqua cattolica."