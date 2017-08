Il Giorno e la Storia di Jesse Owens che a Berlino batte la razza ariana

"E' il 9 agosto 1936 quando ai Giochi Olimpici di Berlino Jesse Owens vince la sua quarta medaglia d'oro e ottiene il suo terzo record del mondo con la staffetta quattro per cento metri.

"Nei giorni precedenti, Owens aveva uguagliato il record mondiale dei 100 metri e battuto quello dei duecento e del salto in lungo. L'assoluto dominio degli atleti afro-americani, e di Owens in particolare, nelle competizioni di atletica, rappresenta una sconfitta per la macchina propagandistica di Goebbels che aveva concepito i giochi come il palcoscenico per l'affermazione da parte del regime nazista della superiorità della razza ariana. Ciononostante, il primo posto della Germania nel medagliere complessivo entusiasma Hitler tanto da ordinare la progettazione di uno stadio da 400.000 posti, da costruire a Norimberga per ospitare tutte le future edizioni delle Olimpiadi fino alla fine dei tempi" diffonde in conclusione la Rai.