Il Giorno e la Storia della nomina a premier di Margaret Thatcher

'Il Giorno e la Storia', in onda giovedì 4 maggio su Rai Storia.

"Il 4 maggio 1979 Margaret Thatcher viene chiamata a ricoprire la carica di primo ministro del governo inglese. È la prima donna nella storia della Gran Bretagna a ricoprire tale ruolo" illustra in una nota la Rai.



La tv pubblica diffonde dunque: "Lo racconta 'Il Giorno e la Storia', in onda giovedì 4 maggio alle 00.00 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia."



Viene puntalizzato quindi: "Dal 1975 era la leader del partito Tory, i conservatori britannici. Il suo programma si fonda sulla lotta al declino economico britannico e sulla riduzione del ruolo dello Stato nell'economia. La 'cura thatcheriana' consiste nella deregolamentazione dei mercati del lavoro e del capitale, e nella privatizzazione di molte delle industrie nazionalizzate."



Si riferisce in ultimo: "La 'Lady di ferro', si dimette volontariamente nel novembre 1990, in piena crisi del Golfo, soprattutto a causa di alcuni contrasti sorti nel partito sulla sua politica fiscale e sul suo euroscetticismo. Margaret Thatcher muore, a 87 anni, l'8 aprile del 2013."