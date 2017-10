Il Giorno e la Storia della nascita di Pelè, su Rai storia

'Il Giorno e la Storia' in onda lunedì 23 ottobre.

"Il 23 ottobre 1940 nasce in Brasile Edison Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, uno dei più grandi campioni di calcio di tutti i tempi. Lo ricorda 'Il Giorno e la Storia' in onda lunedì 23 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" viene reso noto dalla tv di Stato.



La Rai spiega in conclusione: "È l'unico calciatore ad aver vinto tre edizioni dell'allora Coppa Rimet con la Nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Il suo goal contro la Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del Mondo e primo tra quelli realizzati in una finale di un campionato del mondo. Detiene inoltre il record di reti realizzate in carriera: 1.281 in 1.363 partite. Nel 1999 viene nominato dalla Fifa 'Calciatore del secolo' insieme a Maradona."