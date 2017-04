Il Giorno e la Storia dell'appello di Papa Paolo VI per Aldo Moro

Il Giorno e la Storia', in onda sabato 22 aprile su Rai Storia.

"E' il 22 aprile 1978 quando papa Paolo VI lancia un appello alle Brigate Rosse - illustrano in un comunicato dalla Rai -, con il quale implora che venga restituito 'alla libertà, alla famiglia, alla vita civile l'on. Aldo Moro'."



La tv pubblica fa sapere in conclusione: "Una pagina drammatica ricordata da 'Il Giorno e la Storia', in onda sabato 22 aprile alle 00.00, e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia. Paolo VI aggiunge: 'vi prego in ginocchio, liberate l'on. Aldo Moro, semplicemente senza condizioni'. La locuzione 'senza condizioni' sarà, in seguito alla morte di Moro, al centro di infuocati dibattiti e polemiche."