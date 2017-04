Il Giorno e la Storia che Francesco Cossiga si dimise

Le dimissioni di Cossiga a 'Il Giorno e la Storia', in onda venerdì 28 aprile su Rai Storia.

"Il 28 aprile 1992 il Presidente della Repubblica italiana Francesco Cossiga si dimette. Un episodio rievocato da 'Il Giorno e la Storia' - viene riportato in un comunicato dalla tv di Stato -, in onda venerdì 28 aprile alle 00.00, e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia. La scelta matura in seguito alle elezioni del 5 e 6 aprile."



"Le motivazioni delle dimissioni, fornite da Cossiga sono tre: lo scarso risultato elettorale delle formazioni politiche storiche della repubblica, il cosiddetto 'pentapartito' di cui lui fa parte ed è stato vivo sostenitore; la difficoltà di trovare una maggioranza stabile in Parlamento e la necessità per il paese di avere un governo forte. Le dimissioni di Cossiga segnano l'inizio della fine della Prima Repubblica" sottolineano infine dalla Rai.