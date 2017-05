Giovanni Maria Vian dell'Osservatore Romano ricorda Frank Sinatra

'Il Giorno e la Storia', in onda domenica 14 maggio su Rai Storia.

"Il 14 maggio 1998 muore a Los Angeles Frank Sinatra, cantante, attore e autore televisivo. Un personaggio ricordato da Giovanni Maria Vian, direttore di 'L'Osservatore Romano', ospite di 'Il Giorno e la Storia', in onda domenica 14 maggio alle 00.00 e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" informa in un comunicato la tv di Stato.



La Rai spiega infine: "Nato ad Hoboken nel 1915, a 24 anni Sinatra registra la sua prima canzone 'All Or Nothing At All' e, l'anno successivo, è già una celebrità tra i più giovani. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua fama di cantante cresce al punto da procurargli il soprannome di 'The Voice'. Nel 1944, Sinatra esordisce al cinema e, esattamente dieci anni dopo, vince l'Oscar come miglior attore non protagonista con il film 'Da qui all'eternità'. Sinatra continua la sua attività di cantante fino al 1996 passando indenne attraverso i vari generi musicali e le mode del momento."