Gabriel Garcia Marquez: 'Il Giorno e la Storia' a 90 anni dalla nascita

Novant'anni fa nasceva Gabriel García Márquez, appuntamento con 'Il Giorno e la Storia', in onda lunedì 6 marzo su Rai Storia.

"Il 6 marzo 1927 nasce ad Aracataca, in Colombia, Gabriel García Márquez. Lo scrittore, esponente del cosiddetto realismo magico, è il protagonista di 'Il Giorno e la Storia', in onda lunedì 6 marzo alle 00.00, e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10, su Rai Storia" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai spiega infine: "Nei suoi racconti, che spesso s'intrecciano su piani temporali paralleli, riesce a fondere realtà e fantasia, storia e leggenda. Marquez pubblica nel 1967 'Cent'anni di solitudine', la sua opera più nota. Seguono, negli anni '70 e '80, altri romanzi di grande successo come 'L'autunno del patriarca', 'Cronaca di una morte annunciata', 'L'amore ai tempi del colera'. Il successo di Marquez ha contribuito a rilanciare in tutto il mondo l'interesse per la letteratura latinoamericana. Nel 1982, l'Accademia reale di Svezia gli attribuisce il Premio Nobel per la Letteratura."