Francesco Lorusso: a 40 anni dalla morte si ritorna nella Bologna del 1977

'Il Giorno e la Storia', in onda sabato 11 marzo su Rai Storia.

"Quarant'anni fa, l'11 marzo 1977 nel corso di durissimi scontri fra gli studenti e carabinieri, a Bologna, viene ucciso il militante di Lotta Continua Francesco Lorusso. Un fatto ricordato da 'Il Giorno e la Storia', in onda sabato 11 marzo alle 24.00 e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai espone in conclusione: "Al diffondersi della notizia, Bologna si trasforma in un campo di battaglia. Il carabiniere Massimo Tramontani, che ha esploso vari colpi per allontanare i dimostranti durante le cariche, viene accusato dell'omicidio e successivamente prosciolto. Dieci anni fa, Tramontani e Giovanni Lorusso, fratello di Francesco, si sono incontrati per la prima volta, per chiudere in un abbraccio una pagina dolorosa."