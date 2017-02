Filippo Raciti 10 anni dopo l'uccisione: a Il Giorno e la Storia

"Il 2 febbraio di dieci anni fa, durante i disordini provocati da frange di tifosi ultras catanesi al termine del derby Catania-Palermo, rimane ucciso Filippo Raciti, un funzionario del reparto mobile della Questura di Catania" fa sapere in una nota la tv di Stato.



Viene spiegato in conclusione: "L'ispettore Raciti lascia la moglie e due figli piccoli. Lo ricorda 'Il Giorno e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda giovedì 2 febbraio a mezzanotte e dieci, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10."