Fatima 100 anni dopo: Il Giorno e la Storia dell'attentato a Papa Wojtyla

'Il Giorno e la Storia' ricorda l'anniversario delle apparizioni mariane a Fatima, sabato 13 maggio su Rai Storia.

"Il 13 maggio 1981, pochi minuti dopo il suo ingresso in Piazza San Pietro per l'udienza generale, Giovanni Paolo II è raggiunto da due colpi di pistola all'addome. Un evento raccontato da Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano, ospite di 'Il Giorno e la Storia', in onda sabato 13 maggio alle 00.00 e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" viene spiegato in una nota dalla tv di Stato.



"A sparare al Papa è il turco Mehmet Ali Agca - rivela in ultimo la Rai -, militante del gruppo terroristico di estrema destra 'Lupi Grigi'. L'attentatore viene subito arrestato e, il 22 luglio, sarà condannato all'ergastolo per direttissima. Il Papa viene considerato fuori pericolo dopo un intervento di oltre 5 ore."