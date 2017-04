Don Primo Mazzolari: il ricordo a 'Il Giorno e la Storia'

'Il Giorno e la Storia', in onda mercoledì 12 aprile su Rai Storia.

"Il 12 aprile 1959 scompare a Cremona don Primo Mazzolari. Un personaggio ricordato da 'Il Giorno e la Storia' - rendono noto dalla tv di Stato -, in onda mercoledì 12 aprile alle 00.00, e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia."



"Cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1929, esprime riserve sui Patti Lateranensi perché con essi la Chiesa barattava privilegi in cambio dell'accettazione del regime. Parroco a Bozzolo dal 1932, partecipa alla Resistenza fino alla Liberazione. Nel 1949, Mazzolari fonda il periodico 'Adesso' che dirige per circa dieci anni, sino al veto da parte delle gerarchie cattoliche" illustra infine la Rai.