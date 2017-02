Carosello compie 60 anni: il debutto a "Il Giorno e la Storia"

"Sessant'anni fa, il 3 febbraio 1957, nasce Carosello, il primo spazio televisivo, dedicato alla pubblicità. In onda ogni sera, alle 20:50, sul Programma Nazionale, allora unico canale Rai, Carosello dura all'inizio 10 minuti, con quattro 'spot' della durata massima consentita di due minuti e quindici secondi, pari a 64 metri e venticinque centimetri di pellicola" rende noto la tv di Stato.



Viene osservato infine: "Un debutto raccontato da 'Il Giorno e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 3 febbraio a mezzanotte e dieci, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10. Ogni spazio era venduto alle aziende a un milione e cinquecentomila lire. Tutti i più grandi attori, registi, cantanti e disegnatori 'lavoreranno a' Carosello. Si calcola che, all'apice della fama, nel 1976, Carosello giungerà a inchiodare davanti al video fino a 19 milioni di telespettatori."