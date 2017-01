Arturo Toscanini a 60 anni dalla morte: a Il Giorno e la Storia

"Sessant'anni fa, il 16 gennaio 1957, muore Arturo Toscanini, uno dei più acclamati direttori d'orchestra. Ne parla 'Il Giorno e la Storia', in onda lunedì 16 gennaio alle 00.10 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia" comunica la tv di Stato.



La Rai rivela dunque: "Il mito di Toscanini è legato alla sua assoluta fedeltà al testo, al suo leggendario perfezionismo e alla sua intensità. Di storico rilievo risultano le interpretazioni delle composizioni di Verdi e di Puccini, di cui dirige, in prima assoluta, 'La fanciulla del West' nel 1910."



"Nel 1931 lascia l'Italia dopo esser stato schiaffeggiato dai fascisti per il suo rifiuto di eseguire gli inni ufficiali del regime. Ospite della puntata la storica Silvia Salvatici" si prosegue infine.