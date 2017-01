Alessandro Blasetti: Il Giorno e la Storia del "registra con gli stivali"

"Il primo febbraio 1987 muore Alessandro Blasetti. Nel corso della sua carriera il 'regista con gli stivali' passa da film d'impegno sociale a quelli storici e di evasione. Un protagonista del nostro cinema ricordato da 'Il Giorno e la Storia' - fanno sapere in un comunicato dalla tv di Stato -, il programma di Rai Cultura in onda mercoledì 1 febbraio a mezzanotte e dieci, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia."



Dalla Rai viene riferito in conclusione: "Con 'Sole' sulle bonifiche, '1860' sull'impresa garibaldina e 'Vecchia guardia' sullo squadrismo fascista, Blasetti anticipa la grande stagione del neorealismo. Padre carismatico del movimento, nonostante la sua vecchia militanza fascista, riunisce attorno a sé personalità che con il fascismo non si erano mai compromesse."