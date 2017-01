70 anni fa muore Al Capone: il racconto a 'Il Giorno e la Storia'

La Rai rende noto: "Nato a Brooklyn il 17 gennaio 1899, figlio di emigranti italiani, cresce in un ambiente degradato dove entra in contatto con la microcriminalità e si guadagna presto il soprannome di 'Scarface'."



"Durante la crisi economica degli anni '20 arriva a controllare settori estesi delle attività illegali - viene osservato in ultimo -, dal mercato nero degli alcolici alla corruzione. Bravissimo a non lasciare traccia di sé, si beffa a lungo della FBI che riesce ad arrestarlo solo nel 1930. Dopo anni di permanenza nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz viene rilasciato per motivi di salute e conclude la sua vita in Florida."