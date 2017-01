100 anni fa moriva Buffalo Bill

"Cento anni fa, il 10 gennaio 1917, moriva Buffalo Bill, al secolo William Frederick Cody, attore, soldato, esploratore e impresario teatrale. Un personaggio raccontato da 'Il Giorno e la Storia', in onda martedì 10 gennaio alle 00.10 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia" comunicano dalla tv di Stato.



"Cody guadagna il soprannome 'Buffalo Bill' per aver ucciso tra il 1868 e il 1872 quattromila esemplari per rifornire di carne gli operai che stavano costruendo un ramo della ferrovia della Pacific Railway. Alacremente impegnato nella costruzione della sua 'leggenda' - si riporta dunque -, si vantava della non lusinghiera impresa di aver ucciso un guerriero Cheyenne e di avergli tolto lo scalpo per vendicare la morte del Generale Custer, ucciso a Little Big Horn."



Dalla Rai si fa sapere inoltre: "La fama di Buffalo Bill si diffonde anche grazie allo scrittore Ned Buntline, che, dopo aver narrato le sue gesta in alcuni racconti, gli chiese d'interpretare se stesso in una trasposizione teatrale delle sue novelle."



Viene comunicato infine: "Nasce anche il 'Buffalo Bill Wild West Show', spettacolo circense in stile western che ottiene grandissimo successo e a cui partecipano veri cowboys e pellerossa dell'epoca, come Toro Seduto e Calamity Jane. Le imprese di Buffalo Bill verranno riprese in numerosi film successivi. Ospite della puntata Enzo D'Antona, direttore di 'Il Piccolo'."