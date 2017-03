10 anni senza Franco Cosimo Panini: il ricordo del papà delle figurine

Il Giorno e la Storia, in onda giovedì 30 marzo su Rai Storia.

"Dieci anni fa, il 30 marzo 2007, moriva l'editore Franco Cosimo Panini. Un personaggio ricordato da 'Il Giorno e la Storia', in onda giovedì 30 marzo alle 00.15 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.00 su Rai Storia" viene spiegato in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai scrivono in conclusione: "Nel 1961 i fratelli Panini, titolari dal 1954 dell'omonima agenzia di distribuzione di giornali e gestori di un chiosco a Modena, fondano la Edizioni Panini. La casa ha subito una fortunatissima idea commerciale: il lancio di un album che raccoglie le figurine di tutti i calciatori dei campionati italiani, destinate a diventare popolarissime nel nostro Paese."