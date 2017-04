Il Cile ricomincia da tre ma prima in concerto con gli Afterhours

Il Cile rivela che è ansioso di presentare il suo terzo album, numero che l'ha sempre ossessionato. Ma in attesa del suo nuovo lavoro, i fan de Il Cile lo potranno ascoltare in concerto, visto che aprirà il tour europeo degli Afterhours.

"Da bambino tra le mie tante ossessioni c'era quella del numero tre: se mi toccavo il naso dovevo farlo tre volte, tre dovevano essere gli sbadigli prima di dormire e così via… arrivato all'alba del terzo disco sento quella piacevole sensazione del 'tre' che mi rassicura, umanamente e artisticamente…", rivela su Facebook Il Cile (al secolo Lorenzo Cilembrini), cantante e scrittore che ha debuttato nel 2012 con il singolo "Cemento armato" e che ha firmato il singolo "Lontana Da Te" di Syria uscito il 31 marzo.



Sempre nel 2012 Il Cile esce con il suo primo album "Siamo morti a vent'anni" mentre due anni dopo viene pubblicato "In Cile Veritas". A breve quindi, dovrebbe uscire il terzo album dell'artista, che spiega: "Ho deciso di allargare gli orizzonti visivi dei miei racconti, uscire dalle mie visioni personali e soggettive, dipingendo con musica e parole il mondo che mi circonda, fatto ancora di iene ghignanti, di shangri-la virtuali, di comunità di ragazzi e ragazze che vivono la vita reale e quella degli smartphone".



"In tutto questo, quello che continua a salvarmi e a emozionarmi è sempre la mia penna e la mia chitarra" ammette però Il Cile, che anticipa: "E mentre aspetto la scossa di adrenalina che provo ogni volta che il pubblico ha occasione di sentire una mia nuova canzone, avrò l'onore e il piacere di aprire il tour europeo degli Afterhours, band che è stata parte della mia formazione musicale e mentale. Insomma... sto arrivando!".



Su Facebook, le date che vedranno protagonista Il Cile come special guest degli Afterhours: 19 aprile, Francoforte Das Bett; 20aprile, Brussels Vk; 21aprile, Londra O2 Academy Islington; 23aprile, Dublino Opium Rooms; 24 aprile, Amsterdam Q Factory; 25 aprile, Berlino Bi Nuu; 27 aprile, Parigi La Bellevilloise; 29 aprile, Barcellona Razzmatazz 2.