Polizia: ok a telecamere su divise per evitare calunnie, dice La Russa (FdI)

Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia appoggia le richieste del sindacato autonomo di polizia.

"Fratelli d'Italia è senza remore al fianco delle Forze dell'Ordine. Già il solo fatto che sia lo stesso sindacato di polizia a dover chiedere di avere delle telecamere sulle divise per evitare calunnie, testimonia che c'è un impazzimento generale e un perdurante atteggiamento di pregiudizio della sinistra, non solo estrema, nei confronti di chi difende la nostra libertà e la nostra sicurezza", afferma in una nota Ignazio La Russa, deputato di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa del sindacato di polizia Sap.



"Ben vengano tutte le richieste avanzate dal Sap e più in generale dalle forze di polizia a cui la stragrande maggioranza degli italiani è grata", conclude.