Ladro ucciso: con legge FdI no processo per commerciante, dice La Russa

Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia sull'uccisione del ladro a Lodi.

"Se fosse stata approvata la proposta si legge sulla legittima difesa che assieme a Giorgia Meloni ho presentato e che è stata invece insabbiata dalla sinistra, oggi sarebbe stata immediata e automatica l'archiviazione di ogni ipotesi di processo a carico dello sfortunato commerciante di Lodi", ricorda in una nota Ignazio La Russa, deputato di Fratelli d'Italia.



"Infatti - aggiunge - la proposta di legge di tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia prevede che quando l'aggressione alle persone o ai loro beni avvenga fraudolentemente in ore notturne all'interno della propria abitazione e/o pertinenze, ovvero del posto di lavoro, la proporzione tra offesa e reazione di difesa sia sempre legittima e presunta. In tal modo si evita a chi ha già subito l'aggressione, di dover subire anche l'onta di un'azione giudiziaria palesemente superflua".