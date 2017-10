Ius soli non è solo per minori: legge per far votare stranieri, dice La Russa

Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia sullo ius soli.

"La sinistra continua a sostenere che lo ius soli è una legge a favore dei bambini ma in realtà c'è una norma transitoria, e sfido chiunque a smentirmi, che dice che almeno un milione di stranieri maggiorenni possono diventare italiani portando carte di 20-30 anni fa, sostenendo che hanno superato un corso della durata di 2 anni" sottolinea in una nota Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia.

"Questa legge, che serve solo a far votare subito milioni di persone straniere, è una vera truffa", assicura quindi.

