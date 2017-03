Rimborso IVA sulla TIA: attenzione a vecchio messaggio su WhatsApp

La Federconsumatori avverte in merito ad un vecchio messaggio che sta circolando in questi giorni su WhatsApp in merito al rimborso dell'IVA sulla Tia.

"Un chiarimento dovuto, viste le moltissime richieste che ci stanno pervenendo in merito al rimborso dell'IVA sulla Tia. E' importante tenere in considerazione, visto che si tratta di una questione piuttosto datata, dei termini di prescrizione" si rivela in un comunicato da Federconsumatori, in merito ad un vecchio messaggio che sta circolando in questi giorni su WhatsApp.



L'associazione dei consumatori specifica quindi: "Alla luce di questi ultimi è possibile richiedere il rimborso solo per gli ultimi due anni di applicazione della TIA... per un importo irrisorio. Il rimborso non è automatico, bisogna vincere una causa collettiva per richiederlo."



Viene descritto: "In molti casi le nostre sedi vi stanno giustamente rispondendo che sarebbe antieconomico richiederlo: il bilancio tra le spese per la causa e l'importo del rimborso comporterebbe un sostanziale azzeramento del beneficio."



Si precisa in ultimo: "Nulla toglie che, chi volesse appellarsi ad una questione di principio, ha diritto a farlo e saremo pronti ad assisterlo. Ad oggi, in ogni caso, l'IVA non è più applicata su tale imposta."