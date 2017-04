Def 2017: preoccupa split payment anche per professionisti, dice Confcommercio

Confcommercio commenta l'estensione dello split payment anche per professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione. "E' una notizia che ci preoccupa", dice la responsabile Anna Rita Fioroni.

"Anche i professionisti dovranno fare i conti con le fatture al netto dell'IVA quando lavoreranno con la Pubblica Amministrazione, con le società pubbliche e con le quotate. Questa l'indicazione delle regole a cui hanno lavorato al Ministero dell'Economia per la manovra correttiva da 3,4 miliardi" spiega in una nota Confcommercio.



"Protagonista del capitolo fiscale della manovrina, soprattutto dopo il tramonto dell'ipotesi di intervenire sulle accise dei carburanti, è lo 'split payment', cioè la scissione contabile che dal 2015 ha imposto alla Pubblica Amministrazione di pagare ai fornitori l'importo dovuto al netto dell'IVA, girata direttamente all'Erario per evitare il rischio evasione. - si precisa - Finora una norma escludeva dalla scissione contabile i 'compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito': in altre parole, le parcelle dei professionisti".



"Anche loro, però, vengono ora imbarcati nella lotta all'evasione IVA, almeno se quanto esaminato in Consiglio dei ministri sarà confermato nel testo definitivo del decreto attesa dal Parlamento. - si osserva - In pratica, il commercialista che si occupa della revisione dei conti in un ente pubblico oppure l'avvocato che fornisce consulenza legale, cosi come l'ingegnere che firma un progetto saranno pagati al netto dell'IVA".



"Per Anna Rita Fioroni, responsabile di Confcommercio Professioni "l'estensione dello split payment ai professionisti è una notizia che ci preoccupa perché crea problemi di liquidità ai professionisti che lavorano con la PA soprattutto se non saranno chiari i termini e le modalità del rimborso IVA".