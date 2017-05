Attentato Manchester: fans Ariana Grande crociati? Dubbi su rivendicazione ISIS

Site pubblica quella che sarebbe la rivendicazione dell'attentato di Manchester. Nella rivendicazione, però, l'ISIS commette non pochi errori in merito alla ricostruzione dell'attentato al concerto di Ariana Grande, i cui fan sono stati addirittura classificati come crociati.

Ancora una volta, è il sito USA Site di Rita Katz ad intercettare quella che sarebbe la rivendicazione dell'attentato di Manchester da parte dello Stato Islamico. Nella rivendicazione, l'ISIS dichiara: "Uno dei soldati del Califfato è riuscito a posizionare ordigni esplosivi in mezzo a un raggruppamento di crociati nella città britannica di Manchester, dove è avvenuta l'esplosione nell'edificio Arena che ha causato la morte di 30 crociati e il ferimento di altri 70. Per chi venera la Croce e i loro alleati il peggio deve ancora venire".



In realtà, non servono analisti particolarmente arguti per capire che il pubblico presente al concerto non fosse composto da crociati, anche perché Ariana Grande sembra voler trasmettere di tutto tranne che messaggi cristiani. Inoltre, i morti non sono stati 30 ma 22, senza contrare che l'esplosione è stata provocata da un kamikaze (da quanto riferiscono le autorità inglesi).



Anche se i media mainstream attribuiscono ormai per certo l'attentato di Manchester all'ISIS, è proprio questa rivendicazione che dovrebbe far sorgere non pochi dubbi, oltre al fatto che alcuni testimoni presenti al concerto avrebbero sostenuto che stavolta non ci sarebbero stati i normali controlli all'ingresso (come mandato in onda anche da Tg nazionali).