Vertenza ILVA Taranto: ridotti a 3.300 gli esuberi, annuncia MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico informa sulla vertenza ILVA di Taranto.

"Si riduce ad un massimo di 3.300 il numero di persone coinvolte con una media di 2.500, a rotazione, negli ammortizzatori sociali", annuncia il Ministero dello Sviluppo Economico al termine del Tavolo convocato stamane dal governo sull'ILVA e presieduto dalla viceministro Teresa Bellanova, volto a trovare un accordo tra azienda e parti sociali.



Si precisa che "ad essere interessati a rotazione, come indica l'Accordo sottoscritto, i reparti a monte e valle dello stabilimento di Taranto e delle altre unità produttive tra cui Marghera a cui sono destinate le lamiere e coils dello Stabilimento di Taranto". Rimane invariato rispetto al 2016 "il trattamento di indennità dei lavoratori, che in questo modo avranno garantito il 70 per cento della retribuzione".



"Un risultato importante e per nulla scontato. - commenta Bellanova - Continueremo a monitorare la situazione con incontri bimestrali dedicati che io stessa presiederò, come ho proposto alle parti".



Nelle prossime settimane, ricorda quindi il viceministro, "giungerà a conclusione il percorso di formulazione dell'offerta da parte delle cordate di investitori. Ci conforta rilevare che l'interesse delle due cordate di investitori all'acquisto dei compendi industriali del Gruppo Ilva è alto, come emerge dalla stampa delle ultime settimane dove gli stessi si sono indirettamente confrontati. Le cordate stanno ora predisponendo l'offerta definitiva e pertanto, allo stato, i piani industriali non sono noti, come non è noto il prezzo di offerta. Ricordo, - conclude - a scanso di ogni equivoco, che anche i piani ambientali dei due investitori devono essere adattati alle prescrizioni del Parere sicché è impossibile aprire confronti sui contenuti delle due offerte che alla procedura di amministrazione straordinaria perverranno, in busta chiusa, solo il 3 marzo per essere poi oggetto, nei successivi 30 giorni, di valutazione"