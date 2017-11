ILVA di Genova: lavoratori occupano stabilimento contro licenziamenti

L'assemblea convocata dalle Rsu, i lavoratori hanno occupato lo stabilimento dell'ILVA di Cornigliano (Genova). Al governo chiedono il rispetto dell'accordo di programma del 2005 che non prevede licenziamenti.

Occupato lo stabilimento dell'ILVA di Cornigliano (Genova), dopo l'assemblea dei lavoratori convocata dalle Rsu. I lavoratori chiedono infatti che il governo convochi anche i sindacati e non solo le istituzioni genovesi all'incontro di mercoledì pomeriggio, durante il quale si discuterà dell'accordo di programma su Genova, quello del 2005 e che prevede che non ci siano licenziamenti. Parte dei lavoratori dell'ILVA usciranno poi in corteo mentre verrà allestito un presidio peermanente davanti alla fabbrica. "Invitiamo tutti, cittadini e istituzioni a venirci a trovare per difendere Genova e l'accordo di programma" ha esortato il segretario della Fiom Bruno Manganaro.