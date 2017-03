Honduras: il 12 marzo le primarie. Vescovi criticano la campagna elettorale

La Conferenza Episcopale dell'Honduras interviene in vista delle elezioni primarie che si terranno il 12 marzo.

In Honduras, celebre per essere la location dell'Isola dei famosi anche se dovrebbe esserlo di più per il fatto che è il luogo sulla Terra più pericoloso e mortale per le persone che cercano di difendere l'ambiente, il 12 marzo si svolgeranno le elezioni primarie, alla quale partecipano 17 movimenti delle 3 principali forze politiche del paese (Partito Nacional, Partito Liberal e Partito Libre) per eleggere i candidati alle elezioni generali di novembre. Sono 6 milioni i cittadini chiamati a votare.



In occasione della chiamata alle urne, la Conferenza Episcopale dell'Honduras (CEH), attraverso un messaggio pubblicato il 27 febbraio, si è rivolta a tutti i fedeli del Paese per offrire alcune considerazioni sulla campagna elettorale per le elezioni presidenziali, previste per il 26 novembre 2017, ma utili anche per le primarie del prossimo 12 marzo.



Come riporta l'agenzia di stampa Fides, i Vescovi, fra le altre cose, commentano la rielezione del presidente attuale, Juan Orlando Hernández, dicendo che ciò "ha generato molta confusione tra i cittadini", perché un articolo della Costituzione, che in origine proibiva la rielezione, è stato modificato.



Quindi, spiegano, "la modifica è stata considerata incostituzionale da parte della popolazione, tuttavia è stata ammessa come costituzionale dalle autorità e da un'altra parte della popolazione".



I Vescovi chiedono poi ai cattolici di riflettere con attenzione sulla campagna elettorale, che purtroppo si svolge in un clima di "crescente violenza, corruzione e impunità, e di sfiducia della popolazione contro alcune istituzioni". La Conferenza Episcopale ha anche criticato la poca profondità e serietà della propaganda nella campagna elettorale e ha ricordato a tutti: "Come cristiani dobbiamo partecipare alle elezioni, impegnarci al dialogo e al rispetto per tutti, sia con i nostri operatori pastorali e nelle comunità ecclesiali".