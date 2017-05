Honduras: a soffrire la fame non solo famosi, oltre 90mila i bambini denutriti

In Honduras a soffrire la fame non sono i vip che partecipano all'Isola dei famosi ma i bambini, 90mila dei quali patiscono una denutrizione cronica.

Non sono i vip dell'Isola dei famosi a soffrire la fame. "La mancanza di generi alimentari, di accesso ai servizi sanitari basilari, all'acqua potabile e all'igiene, sono alcune delle cause che, anno dopo anno, favoriscono l'incremento dei casi di denutrizione cronica infantile in Honduras" spiega infatti in una nota la Fides.



L'agenzia di stampa cattolica prosegue: "Secondo il Rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, i numeri della denutrizione riportano 90 mila bambini honduregni per i quali non esiste personale medico sufficiente negli ospedali. Nonostante i programmi assistenziali, le donazioni dei governi stranieri e delle Ong, continua ad aumentare il numero e la percentuale di denutrizione infantile nel Paese, che conta circa 8 milioni di abitanti."



"I dipartimenti occidentali dove non si producono generi alimentari sono quelli che soffrono maggiormente. I bambini membri delle diverse etnie honduregne sono i più colpiti dalla malnutrizione cronica. Secondo il Programma Alimentare Mondiale, 20 bambini honduregni su 100 sono vittime di denutrizione cronica, la maggior parte di loro ha meno di 5 anni di età" si illustra infine dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.



Da ricordare, inoltre che l'Honduras è anche il luogo sulla Terra più pericoloso e mortale per le persone che cercano di difendere l'ambiente.