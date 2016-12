Heather Parisi contro Lorella Cuccarini non si nasconde dietro un dito, medio

Heather Parisi non si è mai nascosta dietro un dito, e di certo non lo ha fatto stavolta che ha mostrato il medio in un video ironico pubblicato su Twitter in risposta a quanto detto dalla sua nemicamatissima Lorella Cuccarini nel corso di Domenica In.



Quando Pippo Baudo ha chiesto infatti alla showgirl di mandare un messaggio ad Heather Parisi, Lorella Cuccarini ha risposto: "Le auguro di fare pace con se stessa". Heather Parisi a quel punto ha pubblicato su Twitter un video dove fa finta di darsi dei pugni, spiegando di stare ancora "litigando con se stessa".



Al termine del video, però, Heather Parisi non si trattiene e tra una risata e l'altra alza il dito medio, rivolto probabilmente a tutti coloro che non capiscono che da tempo vive "al di fuori del sistema" e non teme "le inevitabili ritorsioni" del suo atteggiamento schietto e sincero, come scrisse nel suo blog dopo la deludente esperienza su Rai1.