Caos Poste Italiane: governo liberalizzi il maercato, chiede Guidesi (Lega)

"Oggi stanno ancora arrivando gli auguri di Natale, fatture di forniture di cui sono già scaduti i pagamenti. Oggi abbiamo numerosi sportelli chiusi e centri di smistamento invasi da lettere. Chi paga per questi disservizi? - riferisce in una nota Guido Guidesi, esponente della Lega Nord - Questo è quanto sta facendo Poste Italiane che ha deciso di perseguire esclusivamente la strada del profitto, dimenticandosi delle reali esigenze dei cittadini."



"Un governo serio, di fronte a questo caos, dovrebbe intervenire ripensando anche a rivedere il mercato e liberalizzandolo. - aggiunge - Ricordo infatti che Poste Italiane è società a capitale pubblico che opera in regime di monopolio, non rispettando il contratto di servizio. Il governo verifichi e prenda provvedimenti: non si può utilizzare Poste esclusivamente per far cassa a danno di tutti i cittadini".