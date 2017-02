Banca Etruria è banca del giglio magico? Serve Commissione inchiesta, dice Lega

La Lega Nord contro il decreto salva risparmio.

"La Lega Nord non voterà la fiducia ad un provvedimento che ancora una volta discrimina tra risparmiatori di serie A e di serie B" annunciava in una nota Guido Guidesi, in merito al cosiddetto decreto salva risparmio.



"Prima abbiamo assistito al decreto sulle banche popolari con parametri che sembrano fatti apposta per inserire Banca Etruria. - ricorda - Poi c'è stato il Fondo Atlante e ora l'autorizzazione dei 20 miliardi di euro e il decreto per MPS camuffato per i risparmiatori".



"Non capiamo però come mai la Commissione d'inchiesta non sia mai cominciata. Non è stato lo stesso Matteo Renzi - osserva il leghista -, indicando la strada per il decreto delle popolari, a dire che serviva trasparenza? Bene. Noi, oggi, per lo stesso motivo chiediamo al PD di darci la possibilità di valutare se c'è stata qualche amicizia all'interno delle banche sulle quali dobbiamo intervenire con un indebitamento di 20 miliardi che pagheranno i nostri figli".



"Se Banca Etruria non è per Renzi la banca del giglio magico, sia la Commissione d'inchiesta a dimostrarlo. Visto però che ancora una volta, il metodo usato da questo governo è quello della distanza dai cittadini, la Lega, di sicuro, non voterà la fiducia", chiarisce: