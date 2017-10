Guè Pequeno in concerto live con dj Deleterio su Radio2

Nuovo appuntamento con 'Radio2 live', in onda venerdì 13 ottobre con il rapper Gué Pequeno ed il suo nuovo singolo.

"Al via il secondo appuntamento di 'Radio2 live', il format radiofonico che è anche platea, la sala concerti che è anche il programma di Rai Radio2 dedicato a tutta la musica più attuale e di tendenza. 'Radio2 live', anche grazie allo storytelling di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, fa di ogni concerto un'esperienza da ascoltare e da vivere, in diretta sulle frequenze di Radio2 e dal vivo, scrivendo a radio2live@rai.it" viene riferito in una nota dalla tv di Stato.



Si comunica: "Venerdì 13 ottobre, giorno di uscita del nuovo singolo, sarà la volta di Gué Pequeno, in concerto a partire dalle 21. Punto di riferimento del rap italiano, quest'anno ha pubblicato il quarto album da solista dal titolo 'Gentleman', da 3 mesi ai vertici delle classifiche, rinforzando con un disco contemporaneo la sua posizione di guida per le nuove generazioni. Per il live a Radio2, un piccolo assaggio del 'Gentleman Tour 2018' che prenderà il via dal 9 febbraio, Guè Pequeno sarà sul palco con il dj Deleterio."



Si prosegue inoltre: "Reduce dal giovane cantautore Giorgio Poi, 'Radio2live' prosegue con gli artisti musicali più originali e di successo della scena pop italiana: dopo Gue, si vola al 10 Novembre con i Fast Animals and Slow Kids, per arrivare a Carl Brave X Franco 126 il 17 novembre e Joan Thiele l'1 dicembre."



Si illustra in ultimo: "Questi sono solo alcuni dei concerti esclusivi e intimi, che apriranno le porte della Radio, sempre con l'obiettivo di fare incontrare il pubblico di ieri con quello di domani. I concerti sono a ingresso libero per un numero limitato di persone, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 'Radio2 live' è anche su Radio2live.rai.it e con contenuti speciali su Facebook, Twitter e Instagram."