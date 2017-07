Totino: era cieco assoluto ma leggeva i necrologi, 80enne rischia carcere

Scoperto un falso cieco a Ciriè, nel torinese.

"I militari del la Guardia di Finanza di Torino lo hanno pedinato a lungo e filmato mentre guidava la sua moto ape, coltivava l'orto, riscuoteva la pensione, faceva acquisti nei negozi e leggeva i necrologi. Eppure l'ottantenne, originario della provincia di Napoli ma da anni residente a Ciriè, comune del Torinese, era stato dichiarato cieco assoluto e, per questo motivo, percepiva indebitamente la pensione di invalidità civile" espongono in una nota i finanzieri.

"Lo hanno scoperto i Finanzieri della Tenenza di Lanzo Torinese che hanno accertato come l'anziano - evidenzia inoltre la Guardia di Finanza -, un ex operaio in pensione, fosse in grado di svolgere quotidianamente, in modo del tutto autonomo, molteplici attività, deambulando senza alcun ausilio."

"Truffa aggravata ai danni dello Stato è il reato contestato all'uomo, che avrebbe percepito indebitamente, negli ultimi anni, oltre 100.000 euro. Ora l'anziano, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ivrea, oltre alla restituzione delle somme indebitamente percepite, rischia fino a cinque anni di carcere" sottolineano infine le Fiamme Gialle.