Pirateria online: sequestrati 41 siti internet che trasmettono film e sport

Sequestrati ed oscurati 41 siti web che consentivano l'illecita fruizione di film di primissima visione, nonché di eventi sportivi.

Nella giornata di ieri le Unità Speciali della Guardia di Finanza hanno eseguito una nuova operazione a contrasto della pirateria online.



Avviati infatti sequestri preventivi mediante oscuramento di 41 siti web che consentivano l'illecita fruizione di film di primissima visione, nonché di eventi sportivi di cartello.



In particolare i domini rendevano disponibile in totale evasione dei diritti, il più aggiornato catalogo di film di prima visione, da "I Magnifici 7" a "Suicide Squad", da "Ghostbusters" a "Oceania" passando per "La Leggenda di Tarzan" nonché "Passengers"£, solo per fare un esempio.



I finanzieri specificano inoltre che "altri domini permettevano la visione di eventi sportivi di livello internazionale quali i campionati di calcio di maggiore richiamo in Europa come la Premier League, la Ligue1, la Bundesliga, la Liga, Champions League, nonché le principali manifestazioni automobilistiche e motociclistiche, Formula 1, Moto GP, senza dimenticare i più importanti tornei di tennis ATP, da Wimbledon al Roland Garros, dagli US Open, agli appena conclusi si Australian Open".



Le Fiamme Gialle denunciano che ogni giorno in Italia avvengono "1.239.000 visioni illecite di contenuti audiovisivi" in base ad una rilevazione effettuata nel 2014. Tutto questo a fronte della chiusura di 857 sale cinematografiche nel Paese, maggiormente piccole sale cittadine, quale effetto determinato dalla crisi e dalla pirateria.



Ed infatti la Fapav, Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, rivela che il tasso di diffusione della pirateria audiovisiva in Italia è del 37% da cui si evince un danno economico stimato di circa 500 milioni di euro. Sempre secondo Fapav, riporta sempre la Guardia di Finanza, il 34% dei prodotti cinematografici era già disponibile online illecitamente il primo giorno di programmazione nelle sale, entro il primo weekend era invece online i llegalmente il 58% dei film.



Infine, ricoprdano i finanzieri, "oltre a violare la legge, nel caso venga scaricato e condiviso, consumando un prodotto illegale in streaming si rischia concretamente di danneggiare, con effetti spesso irreparabili, il proprio Pc o Tablet attraverso applicazioni terze che vengono scaricate ovvero si rischia di cliccare su finte icone 'play'" che celano pubblicità con virus, malware, popup, script malevoli".