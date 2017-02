Oro riciclato per 750 Kg: 11 arresti e smantellato gruppo criminale

La Guardia di Finanza di Torino nella giornata di ieri ha arrestato 11 persone, che riciclavano oro di provenienza illecita.

La Guardia di Finanza di Torino nella giornata di ieri ha smantellato un ramificato gruppo criminale, che riciclava oro di provenienza illecita, con l'arresto di 11 persone e perquisizioni in Italia, Ungheria e Slovenia.



IN una nota i finanzieri spiegano: "Il punto di partenza era costituito dai ricettatori di oggetti in oro, provenienti da reati contro il patrimonio, che venivano portati in una fonderia di Torino dove i preziosi venivano successivamente fusi e trasformati in verghe aurifere. Il prodotto trasformato veniva quindi venduto, a quotazioni di mercato, a primarie società nazionali operanti nel settore del commercio di oro, previa interposizione fittizia di una società ungherese, il cui titolare è un cittadino italiano, che intratteneva i rapporti commerciali con le società acquirenti nei confronti delle quali si limitava ad emettere fatture di vendita, ricevendone i relativi pagamenti mediante bonifici internazionali, dalla cui provvista prelevava il denaro contante che consegnava ai reali proprietari dell'oro ceduto alle primarie società nazionali".



"In questo modo l'oro, raccolto illecitamente a Torino e mai uscito dal territorio nazionale, risultava venduto da un operatore estero a una società nazionale, mediante un'operazione di acquisto intracomunitaria. - si specifica - La compravendita documentata era fondamentale per il gruppo perché permetteva di far uscire il denaro contante che sarebbe servito per finanziare i successivi acquisti illeciti di oro".



"Infatti, - viene specificato - il denaro ricevuto con bonifico, a fronte della fattura emessa dalla società ungherese, veniva poi prelevato in contanti dai conti correnti accesi presso istituti di credito ungheresi, portato materialmente a Torino e consegnato ai reali venditori che lo utilizzavano per pagare in nero i fornitori /ricettatori. A mettere in contatto tra loro i riciclatori è stato un procacciatore d'affari di Arezzo, che ne ha coordinato l'attività e, in una seconda fase dell'operazione, ha favorito l'accreditamento della cartiera ungherese presso un'impresa nazionale leader del settore. Il guadagno dell'organizzazione si realizzava immettendo nuovamente l'oro ripulito sul mercato ufficiale, vendendolo, con regolari transazioni, a quotazioni di mercato ad altre società nazionali leader del settore".



Le indagini hanno permesso di ricostruire un'intera filiera di approvvigionamento di oro procurato illecitamente - circa 750 kg per un valore di oltre 25 milioni di euro -, dai ricettatori fino alle società professionali, gettando la luce sull'origine e sulla destinazione del metallo prezioso.