Non solo migranti: Triton blocca barca con 500 chili di marijuana

Non solo i migranti tentano di raggiungere l'Italia via mare. "Il dispositivo di sorveglianza aeronavale delle Fiamme Gialle, che pattuglia senza sosta le acque del basso Adriatico ha intercettato, nella tarda mattinata di ieri, un'imbarcazione carica di sostanza stupefacente che dirige va verso le coste del leccese" rivela in una nota la Guardia di Finanza.



"Gli assetti aeronavali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto - specificano dunque i militari -, che svolge funzioni di Centro di Coordinamento Locale Frontex per l'operazione 'Triton', venivano indirizzati verso l'obiettivo."



"A meno di 48 ore dall'ultimo ingente sequestro di droga in mare, i finanzieri hanno sorpreso altri trafficanti che, come da copione, hanno cercato di darsi alla fuga e, nel vano tentativo di acquisire maggiore velocità e sfuggire alla cattura, si libera vano di tutto il carico gettandolo in mare" proseguono le Fiamme Gialle.



Viene quindi spiegato: "Iniziava, quindi, un breve e movimentato inseguimento con dotto dal le unità aeronavali del Corpo, che si concludeva poco dopo con l'abbordaggio dell'imbarcazione a circa 25 miglia al largo di San Cataldo. A bordo erano presenti due soggetti. Il mezzo utilizzato per l'illecito traffico, un gommone lungo 7 metri, con un potente motore fuoribordo, veniva portato a gli ormeggi della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Otranto e sequestrato. Gli scafisti, di 48 e 30 anni, entrambi di Valona, venivano arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti e posti a disposizione della locale Autorità Giudiziaria".



La marijuana recuperata e sequestrata dai finanzieri era confezionata in 28 colli di varie dimensioni, tutti recuperati in mare, del peso complessivo di 506 kg. L'ingente quantitativo di droga avrebbe fruttato al dettaglio oltre 5 milioni di euro all'organizzazione criminale.



"Con questa ennesima operazione delle Fiamme Gialle, - viene rivelato infine - sono quasi 6 le tonnellate di marijuana, trasportate via mare, sequestrate nel mese di gennaio di quest'anno. Proseguirà incessante la sorveglianza al confine meridionale dell'Unione europea, da parte delle unità aeronavali del Corpo, per contrastare i traffici illeciti perpetrati tramite rotte marittime".