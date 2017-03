Aosta: psichiatra ASL abusa sessualmente e truffa pazienti, arrestato

Arrestato uno psichiatra della ASL dopo che la Guardia di Finanza ha documentato episodi di violenza sessuale e corruzione.

"Il Gruppo della Guardia di Finanza di Aosta ha arrestato un medico psichiatra sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale. Le Fiamme Gialle - fanno sapere in una nota i finanzieri -, sulla base di indagini svolte di iniziativa sviluppando informazioni acquisite negli ultimi mesi dello scorso anno, hanno contestato al medico - da poco in quiescenza dal servizio attivo - i reati di violenza sessuale, truffa pluriaggravata, peculato e corruzione per atti contrari ai do veri d'ufficio."



"Le indagini sono state svolte con l'uso di telecamere nascoste negli studi ambulatoriali messi a disposizione del professionista dalla ASL e hanno documentato episodi di violenza sessuale e corruzione nei confronti di pazienti psichiatrici affidati alle sue cure da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il medico ha inoltre abusato della propria funzione consegnando ai pazienti farmaci ospedalieri nella sua disponibilità in ragione del suo servizio e in cambio di denaro. Le Fiamme Gialle hanno infine certificato come il medico, nei presidi sanitari di Morgex, Chatillon e Verres, avesse rilasciato certificati sanitari falsi destinati al rinnovo delle patenti di guida di propri pazienti, omettendo di rilevarne le patologie psichiatriche" scrive in conclusione la Guardia di Finanza.