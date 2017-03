Dl immigrazione: fiducia dimostra l'incapacità del governo, dice Fontana (Fi)

Gregorio Fontana di Forza Italia commenta il decreto immigrazione.

"La fiducia chiesta al Senato sul decreto legge immigrazione dà la misura dell'incapacità del Governo nel risolvere i nodi legati al fenomeno migratorio, ed è una occasione mancata per stabilire un confronto tra le forze politiche in Parlamento" espone in un comunicato il deputato di Forza Italia Gregorio Fontana.



"Forza Italia ha accettato di intavolare un confronto a tutto campo - prosegue il componente della Commissione sui migranti -, senza chiudersi in un rifiuto acritico del pacchetto proposte messo a punto dal Governo in materia di gestione del fenomeno migratorio. Questo perché l'entità della posta in gioco è alta, visto le pesanti ricadute del fenomeno in termini di sicurezza, di sostenibilità economica e di stabilità sociale. Per questo, FI ha presentato alcune proposte migliorative, che miravano a garantire l'efficacia del provvedimento".



"In particolare è stato proposto il rafforzamento delle Commissioni territoriali, l'adeguamento al resto dell'Europa della legge sulla protezione internazionale e il blocco dei pericolosi automatismi nel rinnovo dei permessi rilasciati per motivi umanitari. - precisa il parlamentare - Ma il Governo s'è chiuso a riccio, non ha accettato le proposte migliorative di FI e ha deciso di porre la fiducia. La 'discontinuità' con il Governo Renzi, dunque, è davvero insignificante, per quel che riguarda il merito delle proposte; mentre, per quel che riguarda il metodo, c'è perfetta continuità. Confidiamo che almeno nel corso della seconda lettura alla Camera dei Deputati il Governo esamini con più disponibilità le richieste di Forza Italia che ne migliorerebbero gli intenti con misure concrete e adeguati stanziamenti."