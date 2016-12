Vietate trivellazioni nell'Artico: speriamo che Trump non torni indietro, dice Greenpeace

"Obama e Trudeau, Presidenti di Stati Uniti e Canada, si sono finalmente impegnati per la protezione dell'Artico. In gran parte di questi territori saranno vietate ora le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Obama è andato anche oltre, escludendo airgun e trivelle da un importante tratto della costa atlantica statunitense: il 'divieto permanente di trivellazione' interessa il 98 per cento delle acque federali dell'Artico, ben oltre 465 mila metri quadrati" viene fatto sapere in un comunicato di Greenpeace.



L'organizzazione pacifista espone: "Milioni di persone in tutto il mondo hanno sostenuto la campagna di Greenpeace per la protezione dell'Artico, un ecosistema unico, ricco di diversità biologica e di importanza fondamentale per la regolazione del clima del pianeta. Nell'Artico vivono oltre 20.000 specie animali e i ghiacci artici - riflettendo i raggi solari - mitigano gli effetti del riscaldamento globale."



«Con il ritirarsi dei ghiacci, avanzano le pretese delle compagnie petrolifere ma anche dell'industria della pesca che possono finalmente accedere ad aree prima precluse: speriamo che le misure decise da Stati Uniti e Canada siano utili a fermare questo scempio. - commenta Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia - Vedremo se il Presidente Trump, da sempre dalla parte dei petrolieri, si schiererà ora anche contro quei milioni di cittadini in tutto il mondo, e le comunità indigene dell'artico statunitense e canadese, che per la loro terra, e la nostra Terra, hanno in mente qualcosa di meglio che il catrame e la distruzione promessa dalle trivelle».