Energia: piano UE non in linea con Cop21 di Parigi, dice Greenpeace

"Commentando il dossier presentato oggi dalla Commissione europea sullo stato di avanzamento dell'Unione dell'energia - 'State of the Energy Union' - Greenpeace evidenzia come la strategia energetica dell'UE non sia in linea con gli impegni sul clima sottoscritti a dicembre 2015, durante la Cop21 di Parigi" viene segnalato in un comunicato dall'Ong.



«Per mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, così come concordato a Parigi, l'Unione europea deve accelerare la transizione verso un futuro 100 per cento rinnovabile e cancellare tutti i sussidi alle fonti fossili», afferma Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia. «Più di ogni altra cosa, l'UE deve assicurare a tutti i suoi cittadini la possibilità di autoprodurre con fonti rinnovabili almeno parte dell'energia consumata, contribuendo così al necessario incremento dell'uso di fonti pulite».



"Greenpeace chiede che l'Unione europea risponda adeguatamente all'urgenza dei cambiamenti climatici, velocizzando l'uscita dall'era del carbone e superando quelli che sono gli attuali obiettivi in tema di clima ed energia. Secondo l'organizzazione ambientalista, l'UE dovrebbe dare priorità e incentivare le energie rinnovabili, disinvestendo invece da tutte le fonti fossili e cancellando qualsiasi sussidio pubblico a queste forme inquinanti di energia. L'Italia risulta aver raggiunto in anticipo i propri obiettivi al 2020 sul tema delle rinnovabili, ma questo è vero solo su carta" continua l'organizzazione pacifista.



"In realtà, il raggiungimento dell'obiettivo è dovuto a un mero adeguamento dei dati statistici 2010 e, in gran parte, alla revisione Istat del dato dell'uso di biomassa per produrre calore, prima sottostimato, e non a un reale aumento delle energie rinnovabili per la produzione di energia. Inoltre, il nostro Paese non ha raggiunto l'obiettivo di interconnessione della rete, e anche per questo è ora costretto a 'richiamare in azione' alcune vecchie e inquinanti centrali a carbone" si osserva.



«In Italia c'è ancora tanto da fare in tema di clima ed energia, dobbiamo abbandonare l'atteggiamento rinunciatario messo in campo dai governi che si sono susseguiti in questi ultimi anni. Abbiamo tutte le possibilità per diventare leader nelle energie rinnovabili, quello che manca è la volontà politica», conclude Iacoboni.