Apple verso prodotti con materiale riciclato 100%. E' svolta, dice Greenpeace

Greenpeace commenta l'impegno di Apple di produrre nuovi dispositivi con materiali al 100% riciclati.

"Con l'impegno a produrre nuovi dispositivi con materiali al 100% riciclati, annunciato ieri, la Apple è la prima azienda del settore IT ad assumere piena consapevolezza del grave impatto ambientale generato dalla produzione di apparecchi elettronici" afferma in un comunicato da Greenpeace.



«L'impegno di Apple è molto ambizioso e conferma l'urgenza con cui un intero settore deve ridurre il consumo di risorse e la produzione di rifiuti elettronici che stanno generando un grave impatto ambientale sul nostro pianeta. L'utilizzo di materiali riciclati nella produzione avrà delle importanti ricadute positive, riducendo la richiesta di metalli rari e altre risorse preziose» dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia.



L'Ong rivela: "L'impegno di Apple, unito ai progressi dell'azienda statunitense verso una produzione che impieghi solo energia rinnovabile nei propri cicli produttivi, segna una grande svolta per l'intero settore e lancia il guanto di sfida a tutti i più importanti marchi dell'IT come Samsung, Huawei e Microsoft ad adeguarsi in tempi brevi. Poco meno di un mese fa Samsung si era impegnata a riciclare gli oltre 4,3 milioni di Galaxy Note 7 richiamati in tutto il mondo negli ultimi mesi."



«Mentre Samsung sta ancora cercando di riconquistare la fiducia dei propri clienti in seguito al grave problema che ha interessato nei mesi scorsi il Galaxy Note 7, Apple dimostra che è possibile fare molto di più. La transizione all'impiego di materiali riciclati al 100% è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale dell'intero settore, tuttavia è necessario che Apple e altre aziende dell'IT si impegnino a progettare dispositivi che durino più a lungo e siano facilmente riparabili e riciclabili a fine vita» conclude Ungherese.