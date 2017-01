Grecia: console russo trovato morto nella sua casa di Atene

Il console russo ad Atene, Andrey Malanin, 55 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento nella capitale della Grecia. L'allarme è scattato quando i suoi colleghi non l'hanno visto presentarsi al lavoro.



La polizia avrebbe trovato il corpo del console a letto, e si sospetta che l'uomo possa essere morto per cause naturali. Le autorità elleniche hanno comunque aperto una indagine per escludere ogni altra possibile pista.



In casa non ci sarebbero segni di effrazione e sul corpo del console non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Sarà comunque l'autopsia ad accertare le cause del decesso.