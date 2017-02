Responsabilità professionale e sicurezza cure è binomio, dice De Biasi (PD)

Emilia Grazia De Biasi del DP sulla legge sulla responsabilità delle professioni mediche.

"Responsabilità professionale e sicurezza delle cure un binomio ormai inscindibile grazie alla legge appena approvata. Inizia una nuova una nuova vita per i diritti del cittadino paziente e per la dignità di tutti i professionisti della sanità", assicura in una nota Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione sanità del Senato a proposito dell'approvazione definitiva della legge sulla responsabilità delle professioni mediche.



"Un risultato importante - sottolinea - frutto di confronto e ascolto dentro e fuori le istituzioni per il quale abbiamo tutti lavorato anteponendo l'interesse del Paese a quello di parte. E ora tocca alla legge di riforma degli ordini e delle professioni sanitarie"