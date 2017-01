Femminicidio: fenomeno antropologico sul quale indagare, dice De Biasi (PD)

"Trovo più che opportuno procedere all'insediamento di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio" sostiene in una nota è Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato.



"Si tratta di un fenomeno ormai pervasivo, quotidiano, molto italiano, di donne italiane e di uomini italiani" dichira infatti la senatrice del PD che chiede di "indagare in profondità, perché c'è qualcosa di antropologico assai complesso e non ancora sufficientemente indagato, neanche dalle discipline scientifiche e dalla psicanalisi".