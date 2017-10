Grande Fratello Vip tocca il 25,22% di share

Ascolti del Grande Fratello Vip di lunedì 9 ottobre 2017.

"Ascolti record per la quinta puntata di 'Grande Fratello Vip' che registra il suo miglior risultato con il 25.22% di share (26.63% sul target commerciale) e 4.692.000 telespettatori" riferisce con una nota Mediaset.

L'azienda del gruppo Fininvest sottolinea ancora: "Nel corso della puntata, il reality ha toccato punte che toccato il 42% di share e oltre i 6.200.000 telespettatori. Grandissimo risultato anche sul pubblico giovanissimo con una media del 41.59% di share tra i 15-24enni."



"Ottimo riscontro sul fronte social: 'Grande Fratello Vip' registra oltre 630.000 interazioni sui social nel corso della diretta confermandosi ancora una volta argomento più discusso della serata" prosegue il Biscione.

"In particolare, - si segnala - quasi 2.000.000 di persone solo sulla pagina Facebook hanno visualizzato contenuti relativi al reality. L'hashtag ufficiale #GFVip, a pochi minuti dall'inizio, per l'intera durata della trasmissione, ha dominato il podio nella top ten italiana degli argomenti più discussi della serata."