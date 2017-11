Grande Fratello Vip: il primo finalista e novità per Aida Yespica

Grande Fratello Vip, in onda lunedì 13 novembre.

"Lunedì 13 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip' condotto da Ilary Blasi e la partecipazione di Alfonso Signorini. Sono trascorsi 63 giorni di convivenza forzata per i vip e si avvicina la finale" viene segnalato in una nota da Mediaset.



"Durante la serata, verrà decretato il primo finalista del reality. Nuovo capitolo per Aida Yespica e il fidanzato Geppy. C'è ancora amore tra di loro? Lo scopriremo durante la puntata" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



Il Biscione spiega al termine: "Infine, i concorrenti verranno coinvolti da nuove sorprese, e sapremo chi tra i nominati della settimana: Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini, Cecilia Rodriguez, e Raffaello Tonon, dovrà abbandonare la casa. Imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni nel corso del programma, della Gialappa's band."