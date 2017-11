Grande Fratello Vip, Moige: atti osceni e bestemmie causano detrimento minori

Il Moige contro lo squallore del Grande Fratello Vip chiede l'espulsione immediata di Cecilia Rodriguez, Ignaio Moser e Luca Onestini e il ritiro degli spot pubblicitari.

"Grande Fratello Vip, in onda ogni lunedì sera su Canale 5, continua a violare principi di decenza televisiva con contenuti che offendono la dignità di tutti gli spettatori, minori e genitori" denuncia in una nota il Moige.

"Dopo essere rimasta impunita la terza bestemmia di Onestini evidente, nonostante la rapida parlantina (vedi ed ascolta link, al minuto 1:42 circa) assistiamo in queste ore, ancora una volta, a un'esplosione di indecenza e volgarità con scene di sesso fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. - si sottolinea infatti - Per Canale 5 non punire tali atti significa ratificarli. Una chiara offesa verso milioni di italiani".



Elisabetta Scala, responsabile dell'Osservatorio Media del Moige, chiarisce quindi: "Non possiamo accettare che programmi di tale squallore e bassezza culturale siano trasmessi in prima serata a detrimento di minori che vedono negli atti osceni e nelle bestemmie dei loro beniamini uno stile di comportamento".



"Notiamo positivamente che alcuni marchi quali Vallelata, Acqua Lete, Loacker, Parmareggio, Amazon, Poltrone Sofà, Nestlè, Purina one, Geox, Subito, Linkem, Nicorette quick, Vileda, non sono più presenti nel programma. - evidenzia - Crediamo sia segno concreto che anche le aziende si rifiutino di pagare con gli spot un prodotto televisivo che si distingue per oscenità, scurrilità ed offesa ai sentimenti religiosi".

Il Moige, oltre a chiedere quindi l'espulsione immediata di Cecilia Rodriguez, Ignaio Moser e Luca Onestini, rinnova "l'appello alla responsabilità sociale a tutte le aziende per chiedere il ritiro degli spot: qui non è solo una questione di tv trash ma di rispetto e tutela del telespettatore, specialmente se minore".