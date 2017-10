Grande Fratello Vip: Francesco Monte incontra Cecilia Rodriguez

Grande Fratello Vip, in onda lunedì 30 ottobre su Canale 5.

"Lunedì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip' condotto da Ilary Blasi e la partecipazione di Alfonso Signorini. Nel corso della puntata vedremo varcare la porta rossa a Francesco Monte, il fidanzato di Cecilia Rodriguez" viene esposto in un comunicato da Mediaset.



"Il ragazzo ha chiesto di entrare nella Casa di Cinecittà per avere un chiarimento con la fidanzata in merito alla natura del rapporto che si è instaurato tra di lei e Ignazio Moser" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



"Inoltre, i concorrenti verranno sorpresi da un'improvvisa doppia eliminazione che stravolgerà il gioco, e scopriremo chi tra i nominati della settimana: Aida Yéspica e Carmen Russo, dovrà abbandonare la casa. Imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni nel corso del programma, della Gialappa's Band" si illustra infine.